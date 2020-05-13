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    HaberlerEge Haberleri Aydın’ın çileği dalında kalmadı
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    13.05.2020 - 07:00 |

    Aydın’ın çileği dalında kalmadı

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle çilek üreticisinin elinde kalan ürünleri satın aldı

    Aydın’ın çileği dalında kalmadı

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle çilek üreticisinin elinde kalan ürünleri satın aldı. Atça’daki üreticilerinden alınan çilekler birer kiloluk paketler halinde ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıtıltı. Binbir emekle üretilen mahsullerin dalında çürümesine izin vermeyeceklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Çiftçiye desteğimizi yeri gelir fidan ve tohumla yeri gelir alım desteğini sunarak yaparız. Biz çiftçimizin her zaman yanındayız. Geçmişte benzer sorunlar yaşanınca da alım desteği yapmıştık. Hem çiftçimiz kazansın hem de vatandaşımız sağlıklı gıdaya ulaşabilsin istiyoruz” diye konuştu. Pazarla konusunda bu yıl büyük sorun yaşadıklarını belirten çilek üreticileri de, “Bu alım desteği bizlere ilaç gibi geldi” dedi.

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