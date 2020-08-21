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    HaberlerEge Haberleri Aydın’ın kurtuluşunu şiire dökün
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    21.08.2020 - 00:00 |

    Aydın’ın kurtuluşunu şiire dökün

    Büyükşehir Belediyesi, Efeler diyarı Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında şiir yarışması düzenliyor.
    5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılabileceği yarışmada eserler en geç 1 Eylül Salı gününe kadar teslim edilecek. Serbest yazım tekniğiyle yazılabilecek şiirlerin daha önce bir yarışmaya katılmamış ve yayımlanmamış olması gerekiyor. Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri, 7 Eylül Pazartesi günü Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen törenle verilecek.

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