Aydın’ın kurtuluşunu şiire dökün

Büyükşehir Belediyesi, Efeler diyarı Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında şiir yarışması düzenliyor.

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılabileceği yarışmada eserler en geç 1 Eylül Salı gününe kadar teslim edilecek. Serbest yazım tekniğiyle yazılabilecek şiirlerin daha önce bir yarışmaya katılmamış ve yayımlanmamış olması gerekiyor. Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri, 7 Eylül Pazartesi günü Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen törenle verilecek.