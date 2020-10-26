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    HaberlerEge Haberleri Aydın’ın Sultanları 3 hafta sonra kazandı
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    26.10.2020 - 00:01 |

    Aydın’ın Sultanları 3 hafta sonra kazandı

    Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı PTT’yi 3-1 yendi.

    Aydın’ın Sultanları 3 hafta sonra kazandı

    Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan maçta PTT, ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sette rakibinin elinden üstünlüğü alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, seti 25-18 alarak 1-1’lik beraberliği yakaladı. Üçüncü seti Aydın Büyükşehir Belediyespor, 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti. Son sette Aydın’ın sultanları 25-20 kazanarak PTT’yi 3-1 mağlup etti. Sultanlar, 3 hafta sonra kazandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu PTT’yi 3-1 yenen takımını kutladı. Çerçioğlu, “Galibiyet hasretini dindiren sporcularımızı kutlarız. Umarım seri yakalarlar ve çıkışa geçerler” dedi.

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