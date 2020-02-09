09.02.2020 - 00:00 |
Aydın’ın sultanları 3’te 3 istiyor
VESTEL Venus Sultanlar Ligi’nde son 2 haftada deplasmanda Beylikdüzü Voleybol’u 3-0, evinde Nilüfer Belediyespor’u 3-1 yenerek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün deplasmanda Karayolları ile karşılaşacak.
Başkent Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak. Ligde 5. sırada yer alan Aydın temsilcisi, 10. basamaktaki rakibini yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
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