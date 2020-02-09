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    HaberlerEge Haberleri Aydın’ın sultanları 3’te 3 istiyor
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    09.02.2020 - 00:00 |

    Aydın’ın sultanları 3’te 3 istiyor

    VESTEL Venus Sultanlar Ligi’nde son 2 haftada deplasmanda Beylikdüzü Voleybol’u 3-0, evinde Nilüfer Belediyespor’u 3-1 yenerek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün deplasmanda Karayolları ile karşılaşacak.

    Aydın’ın sultanları 3’te 3 istiyor

    Başkent Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak. Ligde 5. sırada yer alan Aydın temsilcisi, 10. basamaktaki rakibini yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

     

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