16.02.2020 - 00:00 |
Aydın’ın sultanları aslan avında
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde geçtiğimiz hafta evinde Beşiktaş’ı 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 13.00’te başlayacak. Ligde Galatasaray 36 puanla 4. sırada, Aydın ekibi ise 23 puanla 5. basamakta yer alıyor. Öte yandan ilk yarıda Aydın’da oynanan randevuyu sarı kırmızılı takım 3-1 kazanmıştı.
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