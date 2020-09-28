Aydın’ın Sultanları gümbür gümbür

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi’ndeki beşinci maçında evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0’lık skorla geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sporcuları tebrik etti, “Ligin üst sıralarını zorlamaya devam etmeliyiz” dedi.

Misli.com Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonun 5. maçında evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0’lık net skorla geçti. Aydın’ın sultanları, Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki maça yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı, maçın ilk setini 25-18 önde tamamlandı. İkinci sette de rahat bir oyun ortaya koyan sultanlar, 25-13 ile kazandı. Aydın’ın sultanları maçın son setinde ise maça ağırlığını koyan 25-8 gibi farklı bir skorla tamamlayarak maçı set vermeden 3-0 gibi net bir skorla kazanmayı bildi.

‘Mücadele sürmeli’

Aydın BBSK bu galibiyetle ligin beşinci maçında üçüncü galibiyetini almış oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ligde üst sıraları zorlayan bir ekip olarak Aydın’ı gururla temsil ettiklerini belirtti. Teknik heyet ve sporculara tebriklerini ileten Çerçioğlu, “Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da başarılı bir grafik ortaya koyuyoruz. Ligin zirvesi için mücadele etmeyi sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı.