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    HaberlerEge Haberleri Aydın’ın Sultanları Nilüfer’i ağırlıyor
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    03.02.2020 - 00:00 |

    Aydın’ın Sultanları Nilüfer’i ağırlıyor

    Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde geçen hafta deplasmanda son sıradaki Beylikdüzü Voleybol’u 3-0 mağlup ederek 3 haftalık yenilgi serisini sonlandıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün 14. hafta mücadelesinde evinde Nilüfer Belediyespor’la karşılaşacak.

    Aydın’ın Sultanları Nilüfer’i ağırlıyor

    Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.30’da başlayacak. Aydın ekibi 17 puanla 6. sırada, Bursa temsilcisi ise 11 puanla 9. basamakta yer alıyor.

    Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
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    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
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