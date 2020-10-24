24.10.2020 - 07:00 |
Aydın’ın Sultanları PTT’ye karşı
Misli.com Sultanlar Ligi’nde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 5 yenilgi alarak 9. sıraya yerleşen 13 puanlı Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün evinde 18 puanı bulunan 7. basamaktaki PTT ile karşı karşıya gelecek.
Misli.com Sultanlar Ligi’nde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 5 yenilgi alarak 9. sıraya yerleşen 13 puanlı Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün evinde 18 puanı bulunan 7. basamaktaki PTT ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak 11. hafta mücadelesi Misli.Com Web ve Mobil TV’den yayınlanacak. Aydın ekibi, Başkent temsilcisini yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor.