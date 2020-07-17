BİST118.8080.91EURO7.810.07USD6.860.06ALTIN396.08-0.73
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Aydın’ın suyu emin ellerde
    ABONE OL
    17.07.2020 - 00:02 |

    Aydın’ın suyu emin ellerde

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Arıtma Tesisleri Dairesi’ne bağlı İçme Suyu Analiz Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) 25 analizde akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı.

    Aydın’ın suyu emin ellerde

    Böylelikle ASKİ laboratuvarı, ILAC-MRA ve TÜRKAK akreditasyon markasından oluşan birleşik markayı kullanarak rapor düzenleme yetkisine sahip oldu. Raporlama yetkisiyle, yapılan içme suyu analizlerinin ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği olduğunu belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Aydınlılara temiz içme suyu sağlamak için gösterdiğimiz titizliği analizlerimizde de gösteriyoruz. Vatandaşa yüksek standartlarda hizmet sağlayabilmek için uluslararası geçerliliği olan sertifikalar almaya devam edeceğiz” dedi.

    Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık'tan açıklama geldi

    Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık'tan açıklama geldi

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Cuma mesajları ve en güzel cuma sözleri! - 2020 resimli, hadisli, dualı, cuma mesajları

    Cuma mesajları ve en güzel cuma sözleri! - 2020 resimli, hadisli, dualı, cuma mesajları

    Sıradaki Haber