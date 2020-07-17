Aydın’ın suyu emin ellerde

Böylelikle ASKİ laboratuvarı, ILAC-MRA ve TÜRKAK akreditasyon markasından oluşan birleşik markayı kullanarak rapor düzenleme yetkisine sahip oldu. Raporlama yetkisiyle, yapılan içme suyu analizlerinin ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği olduğunu belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Aydınlılara temiz içme suyu sağlamak için gösterdiğimiz titizliği analizlerimizde de gösteriyoruz. Vatandaşa yüksek standartlarda hizmet sağlayabilmek için uluslararası geçerliliği olan sertifikalar almaya devam edeceğiz” dedi.