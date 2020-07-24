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    HaberlerEge Haberleri Aydınlı incir üreticisi memnun
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    24.07.2020 - 00:02 |

    Aydınlı incir üreticisi memnun

    Aydınlı incir üreticisi memnun

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Eğrikavak ve Musluca mahalleleri arasındaki yolda çalışmalarını bitirdi ve 8.5 kilometrelik hat ulaşıma açıldı. Yolun yapımı ile yolculuk süreleri kısaldı. Ayrıca çalışmanın Aydın’ın markası incirin bölgedeki üretiminde kaliteyi artırması bekleniyor.

    İki mahalle muhtarı da yapılan yol çalışması için Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti, ‘Her zaman çalışıyor, hizmeti seçim zamanları yapmıyor” dedi. Mahallelerinde ticaretin hızlandığını, merkez ulaşımın kolaylaştığını, arazilerin değerli hale geldiğini belirten muhtarlar, eski yolun neden olduğu toz toprağın ürene zarar verdiğini, artık verim ve kalitenin artacağını dile getirdi.

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