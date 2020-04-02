02.04.2020 - 00:00 |
Aydınlı okçular evden çalışıyor
Didim’e okçuluk branşında madalyalar kazandıran sporcular Zehra Toprak, Asmin Kaya, Efekan Göç, Ege Tokmak, Eylül Korkmaz, Nehir Bilgin, Atakan Kır, Aylin Demir, Serdar Mert Çıta ve Yağmur Ege Korkmaz da antrenmanlarına evlerinde devam ediyor.
Antrenörlerinin uzaktan yardımıyla okçuluk sporcuları odaklanma, disiplin, kondisyon ve güç antrenmanları yapıyor. Sağlıkları için evde kaldıklarını belirten sporcular, evde kalan herkese spordan uzak kalmamalarını tavsiye etti.
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.