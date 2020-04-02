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    HaberlerEge Haberleri Aydınlı okçular evden çalışıyor
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    02.04.2020 - 00:00 |

    Aydınlı okçular evden çalışıyor

    Didim’e okçuluk branşında madalyalar kazandıran sporcular Zehra Toprak, Asmin Kaya, Efekan Göç, Ege Tokmak, Eylül Korkmaz, Nehir Bilgin, Atakan Kır, Aylin Demir, Serdar Mert Çıta ve Yağmur Ege Korkmaz da antrenmanlarına evlerinde devam ediyor.

    Aydınlı okçular evden çalışıyor

    Antrenörlerinin uzaktan yardımıyla okçuluk sporcuları odaklanma, disiplin, kondisyon ve güç antrenmanları yapıyor. Sağlıkları için evde kaldıklarını belirten sporcular, evde kalan herkese spordan uzak kalmamalarını tavsiye etti.

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