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    HaberlerEge Haberleri Aydınlık yarınlarla umudun temsilcisi
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    22.04.2020 - 07:00 |

    Aydınlık yarınlarla umudun temsilcisi

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

    Aydınlık yarınlarla umudun temsilcisi

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. 23 Nisan gününün Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Tokat, “Ulusal egemenlik vurgusunun ve kararlılığının yanında dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram var. Milletimizin en değerli varlığı, aydınlık yarınlarımız, geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımıza armağan edildi. Sevginin, masumiyetin, umudun, kardeşliğin ve aydınlık yarınların temsilcileri olarak, dünyaya en anlamlı gözlerle bakan, bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.

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