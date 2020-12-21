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    21.12.2020 - 00:00 |

    Aydınlılar sporda

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, sabah sporu yapmak isteyen vatandaşlar için etkinlik düzenlemeye devam ediyor.

    Profesyoneller eşliğindeki sabah sporu Efeler’de Mimar Sinan Spor Salonu’nun yanındaki açık halı sahada ve Gazi Koşu Yolu’nda, Nazilli’de 23 Nisan Parkı’da, Didim’de İnönü Gençlik ve Spor Parkı’nda, Kuşadası’nda İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda, Söke’de Atatürk Parkı’nda yapılıyor. Hafta içi her sabah düzenlenen sabah sporu Söke’de saat 8’de, diğer ilçelerde ise saat 9’da başlıyor.

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