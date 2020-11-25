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    HaberlerEge Haberleri ‘Aylık nakdi destek verilmeli’
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    25.11.2020 - 00:02 |

    ‘Aylık nakdi destek verilmeli’

    CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, “Esnafın günü kurtaran politikalara değil, gelecek kaygılarını giderecek adımlar atmanıza ihtiyacı var” dedi.

    ‘Aylık nakdi destek verilmeli’

    Acilen kira desteği, faturalarının silinmesi, sicil affı gibi daha kapsamlı destekler gerektiğini ifade eden Serter, “Büyük sıkıntı yaşayan ve kepenk kapatan esnaflara aylık nakdi destek verilmeli, çalışanlarının da ücretsiz izne mahkum edilmesi yerine kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmalı. Sadece İzmir’de eylül ayı itibariyle esnafın yüzde 30’u kepenk kapattı. 25 bin liralık nefes kredilerinden yararlanma oranları ise yüzde 38’i geçemedi. Bundan sonraki süreçte ne olacağını nefes kredilerinin geri ödenme süreçleri de önemli ölçüde belirleyecek” dedi.

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