Aylin, ilk adımını attı

MUĞLA’DA ayakları kamyon tekerleklerinin altında kalan ve sağ ayağı kesilen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren, protez bacağına kavuştu. Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi’nin desteğiyle alınan protez bacakla Aylin, ilk adımı attı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, Aydın’da 5 yaşındayken çöp kamyonunun tekerlerinin altında kalan ve sol ayağı kesilen Berkay Uslu da Aylin’i mutlu gününde yalnız bırakmadı. Çok mutlu olduğunu belirten Aylin Dağdeviren, “Rahat bir şekilde yürüyebiliyorum” dedi. 8 Aralık’ta ailesiyle birlikte alışverişten dönen Aylin’e, karşıdan karşıya geçmek isterken dönüş için manevra yapan Abdullah Karataş yönetimindeki hafriyat kamyonu çarpmıştı.



