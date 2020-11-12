Aynı felaketi yaşayanlardan destek

Öğrenci değişim programı çerçevesinde Türkiye’de bulunan Endonezyalı üniversite öğrencileri, depremzede çocukların eğitiminde kullanılmak üzere üzere tablet bilgisayar alınması için 7 bin 300 dolar topladı. Öğrenciler adına konuşan konuşan Jelang Ramadhan, “Endonezya’da 28 Eylül 2018’de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişinin hayatını kaybetti. Böyle felaketlerde nasıl acılar yaşandığı çok iyi biliyoruz. Bu nedenle imkanlarımız ölçüsünde özellikle çocuklara destek olmak istedik. Bornova Belediyesi de bize yol gösterdi” dedi.



Hassas davranışları için gençleri kutlayan Başkan Mustafa İduğ da, “Deprem mağduru çocuklar eğitimlerinden geri kalmamalı. Endonezyalı kardeşlerimizin topladığı bağışlarla alacağımız 50 adet tablet bilgisayarı, onlar adına uzaktan eğitim desteği verdiğimiz Dijital Sınıf ile birlikte depremzede ailelerin çocuklarına hediye edeceğiz” diye konuştu.