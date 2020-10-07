‘Ayrım yapmıyoruz’

AK Parti heyetine, mahallelerin kentsel dönüşüm ihtiyaçları, TOKİ ve yapılması planlanan Millet Bahçesi projeleriyle ilgili sunum yapan Başkan Gümrükçü, “Fikir alışverişinde bulunduk. Parti ayrımı yapmadan Çiğli halkının refahı için kentimizin tüm dinamikleriyle iş birliği ve istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Gümrükçü, 500 günlük hizmet sunumunu yapmak için AK Parti heyetine davette de bulundu.