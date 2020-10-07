07.10.2020 - 00:02 |
‘Ayrım yapmıyoruz’
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Bayındırlık Komisyonu Üyesi Necip Nasır, AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin ve AK Parti Çiğli Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ile birlikte Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü makamında ziyaret etti.
AK Parti heyetine, mahallelerin kentsel dönüşüm ihtiyaçları, TOKİ ve yapılması planlanan Millet Bahçesi projeleriyle ilgili sunum yapan Başkan Gümrükçü, “Fikir alışverişinde bulunduk. Parti ayrımı yapmadan Çiğli halkının refahı için kentimizin tüm dinamikleriyle iş birliği ve istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Gümrükçü, 500 günlük hizmet sunumunu yapmak için AK Parti heyetine davette de bulundu.