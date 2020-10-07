85,74BİST1.154-0.60EURO9.160.14USD7.79-0.02ALTIN472.20-1.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Ayrım yapmıyoruz’
    ABONE OL
    07.10.2020 - 00:02 |

    ‘Ayrım yapmıyoruz’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Bayındırlık Komisyonu Üyesi Necip Nasır, AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin ve AK Parti Çiğli Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ile birlikte Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü makamında ziyaret etti.

    ‘Ayrım yapmıyoruz’

    AK Parti heyetine, mahallelerin kentsel dönüşüm ihtiyaçları, TOKİ ve yapılması planlanan Millet Bahçesi projeleriyle ilgili sunum yapan Başkan Gümrükçü, “Fikir alışverişinde bulunduk. Parti ayrımı yapmadan Çiğli halkının refahı için kentimizin tüm dinamikleriyle iş birliği ve istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Gümrükçü, 500 günlük hizmet sunumunu yapmak için AK Parti heyetine davette de bulundu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

    Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

    Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

    Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    6 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı paylaşıldı! Türkiye günlük koronavirüs tablosu son dakika detayları...

    6 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı paylaşıldı! Türkiye günlük koronavirüs tablosu son dakika detayları...

    Sıradaki Haber