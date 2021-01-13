‘Ayrımcılık yapmayız’

Bu konudaki talebin Dikili Belediye Başkanı’ndan geldiğini vurgulayan Dağ, “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, yolun devrine ilişkin gerekli işlemi gerçekleştirmiştir. İzmir’de talep hangi belediyeden gelirse gelsin, söz konusu vatandaşa hizmet olunca ayrımcılık yapmamız mümkün değildir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de belediyeler arasında ayrımcılık yapmamasını bekliyoruz” dedi.