Ayten Genç, yeni görevine başladı

İzmir basınının deneyimli isimlerinden Ayten Genç, Buca Belediyesi Basın Danışmanı görevine getirildi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 1995 yılında mezun olan Genç, 1994-1995 yıllarında Yeni Asır Gazetesi’nde ve 1995-2001 yıllarında Kanal 1 TV’de muhabirlik yaptı. Tariş Pamuk Birliği’nde basın müşavirliği yapan Genç, 2015-2019 yıllarında Buca Belediyesi haber editörü olarak çalıştı.