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    HaberlerEge Haberleri Ayten Genç, yeni görevine başladı
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    13.05.2020 - 07:00 |

    Ayten Genç, yeni görevine başladı

    İzmir basınının deneyimli isimlerinden Ayten Genç, Buca Belediyesi Basın Danışmanı görevine getirildi.

    Ayten Genç, yeni görevine başladı

    İzmir basınının deneyimli isimlerinden Ayten Genç, Buca Belediyesi Basın Danışmanı görevine getirildi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 1995 yılında mezun olan Genç, 1994-1995 yıllarında Yeni Asır Gazetesi’nde ve 1995-2001 yıllarında Kanal 1 TV’de muhabirlik yaptı. Tariş Pamuk Birliği’nde basın müşavirliği yapan Genç, 2015-2019 yıllarında Buca Belediyesi haber editörü olarak çalıştı.

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