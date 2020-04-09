Ayvalık Belediyesi kendi tünelini yaptı

Piyasa fiyatının yüksek olduğunu öğrenince harekete geçtiklerini belirten Başkan Mesut Ergin, “Bir gece içerisinde projelendirildi ve iki gün içerisinde imalatı tamamlanarak kullanılmaya başlandı. Piyasa değerinin yaklaşık 20/100 üne mal oldu. Halkın parasını kullanıyoruz,savuramayız” dedi.