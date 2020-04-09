09.04.2020 - 00:02 |
Ayvalık Belediyesi kendi tünelini yaptı
Koronavirüse karşı pazaryeri giriş çıkışlarında hijyen sağlamak üzere belediyelerin kullanmaya başladığı dezenfektan tünelini, Ayvalık Belediyesi kendisi üretti.
Piyasa fiyatının yüksek olduğunu öğrenince harekete geçtiklerini belirten Başkan Mesut Ergin, “Bir gece içerisinde projelendirildi ve iki gün içerisinde imalatı tamamlanarak kullanılmaya başlandı. Piyasa değerinin yaklaşık 20/100 üne mal oldu. Halkın parasını kullanıyoruz,savuramayız” dedi.
Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.