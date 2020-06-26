Ayvalık bir numara olacak

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dünya turizminde süper lige çıkmak için düğmeye bastı. “Model Ayvalık” adıyla yeni turizmin anayasası oluşturuldu. Sağlıklı yaşamı, tarihi, kültürel değerleri, doğal ürünleri ve lezzeti ile Ayvalık’ın küresel tanıtımının yapılacağını belirten Başkan Ergin, “Ayvalık, turizminde inanılmaz bir gelişme yaşanacak, dünya örnek gösterecek” dedi. Uluslararası Gurme Destinasyonlar Birliği de Ayvalık merkezli olarak kuruldu. Başkan Yardımcılığını üstelenen Dünya Kardeş Şehirler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner de, “5 yıl sonra Ayvalık, turizmde tarih yazacak” diye konuştu.



Model Ayvalık fikri nasıl ortaya çıktı?



Aslında başkan seçildikten sonraki süreçte Ayvalık’ta daha farklı neler yapabiliriz diye ekip olarak çok sayıda beyin fırtınası yaptık. Yerel kalkınma anlamında Ayvalık’ın en önemli dinamiğinin turizm olduğunu biliyoruz. Hüseyin Baraner ve diğer arkadaşlarımızla, öyle bir turizm anlayışı getirelim ki benzeri olmasın, çünkü Ayvalık’ın da benzeri yok dedik. Model Ayvalık, bu benzersiz zenginliklerimizden çıktı.



Nedir bunlar?



Model Ayvalık aslında içinde geleceğin yeni yaşam biçimleri, tüketici profilleri ve talepleri doğrultusunda değişen ve gelişen bir sistem. Küresel dünyadaki yeni oluşumlar sağlıklı yaşamı zorunlu kılıyor. Bu anlamda zinde ve sağlıklı yaşamın altyapısını oluşturacak pek çok fırsat Ayvalık’ta zaten var.



Model Ayvalık’ın merkezinde gastronomi mi olacak?



Evet. Sağlıklı yaşam sağlıklı beslenmeyle olur. Bunun için Uluslararası Gurme Destinasyonlar Derneği’ni kurduk. Bu dernek tüm dünyada kültür, sanat ve tat için seyahat edenlere yönelik çalışma yürütecek. Hedefi, Ayvalık’ı önemli bir uğrak noktası haline getirmek.



Turizmde böylesine büyüme modeli aynı zamanda sorunları da beraberinde getirmez mi?



Bunu da da yönetecek bir büyüme modeli gerçekleştireceğiz. Sorunlar hep olur, önemli olan bunları çözerken Ayvalık’ı koruyarak, değerlerine sahip çıkarak büyümektir.



Hedef nedir?



Hedef aslında net. Balıkesir’de 2 bin 300’ün üzerinde tescilli yapı varsa, 2 bini Ayvalık’ta. Ayvalık’ın kültürü, tabiat parkı, denizi, mutfağı, doğa sporları, havası, yerel üretimdeki büyük başarısı, bunların hepsi bir değer. Aynı zamanda hepsi de birer ekonomi enstrümanı. Bu enstrümanları dünya pazarında iyi tanıtmak çok önemli.



Herkes doğal istiyor

Dünyanın önde gelen turizmcilerindensiniz. Turizmde değişen nedir?



Her şey değişti. Herkes sağlıklı, saf ve sahici olanı arıyor. Sağlıklı gıda çok önemli. Kimse artık betonlar arasında tatil istemiyor. Herkes doğal olanı istiyor, doğaya saygı istiyor.

Ayvalık bu değişimin neresinde?



Ayvalık, değişen turizm anlayışının tüm değerlerine zaten sahip. Tarihine baktığımız zaman çok kültürlülük, dünyaya örnek olacak dostuk, kardeşlik var. Bozulmamış ve benzersiz. Model Ayvalık da akıllı, koruyucu, geliştirici, katılımcı bir proje.



Küresel ilgiyi nasıl çekeceksiniz?



Avrupa yaşlandı, sağlıklı mekan ve sağlıklı beslenme kültürü arıyor. Herkes daha iyi yaşamak istiyor. Ayvalık bu açıdan önemli bir adres. Avrupa’nın çekirdek ülkeleri Hollanda, Almanya, İsviçre, Lüksemburg gibi ülkelerin tüm aradıkları burada var. Doğayı koruyarak zenginliklerimizin üstünde oynamadan, gerçek haliyle dünya piyasalarına sunulacak.



Dünya Gurme Destinasyonlar Birliği nasıl bir rol üstlenecek?



Dünyada bu işe gönül vermiş, para harcamış tüm destinasyonlarla paylaşımcı olacağız. Aramızda müşteri alışverişi olacak.



5 yıl sonra nasıl bir Ayvalık olacak?



Ayvalık; tat, kültür, dostluk, zindelik, spor arayanların en önemli merkezi olacak.



Başarı oranınızı nasıl görüyorsunuz?



Varlıklı turist taşıyan, gönderen, tat sanat etkinlikleri yapan dünyada binin üzerinde koordinat var. Bu koordinatlarda Ayvalık’ı mutlaka görülmesi gereken yer olarak yükselteceğiz.