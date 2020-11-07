85,80BİST1.1921.01EURO10.131.75USD8.521.30ALTIN535.781.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Ayvalık, destek vermeye hazır’
    ABONE OL
    07.11.2020 - 07:00 |

    ‘Ayvalık, destek vermeye hazır’

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, meclis üyeleri Merih Arslan ve Ali Jale ile birlikte Bayraklı’da deprem bölgesini ziyaret etti.

    ‘Ayvalık, destek vermeye hazır’

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, meclis üyeleri Merih Arslan ve Ali Jale ile birlikte Bayraklı’da deprem bölgesini ziyaret etti. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ergin, ihtiyaçların belirlenmesi ve ulaştırılması konusunda belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Ergin, “İhtiyaç olması halinde Ayvalıklılar ile birlikte toplayıp İzmir’e ulaştıracağız” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

    Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

    Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

    Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

    Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

    Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

    Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

    Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

    Sıradaki Haber