‘Ayvalık, destek vermeye hazır’

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, meclis üyeleri Merih Arslan ve Ali Jale ile birlikte Bayraklı’da deprem bölgesini ziyaret etti. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ergin, ihtiyaçların belirlenmesi ve ulaştırılması konusunda belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Ergin, “İhtiyaç olması halinde Ayvalıklılar ile birlikte toplayıp İzmir’e ulaştıracağız” dedi.