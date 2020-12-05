BİST1.3310.00EURO9.470.32USD7.810.55ALTIN461.200.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ayvalık esnafı nefes alacak
    ABONE OL
    05.12.2020 - 07:00 |

    Ayvalık esnafı nefes alacak

    Ayvalık Belediyesi Meclisi, pandemi yasakları kapsamında sıkıntılı bir süreçten geçen esnafa can suyu olacak bir karar aldı.

    Ayvalık esnafı nefes alacak

    Ayvalık Belediyesi Meclisi, pandemi yasakları kapsamında sıkıntılı bir süreçten geçen esnafa can suyu olacak bir karar aldı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle, Belediye’nin mülkiyetinde olup ticaretten men edilmeleri nedeniyle kapatılan işyerlerine kira ve ecrimisil tahakkuk ettirilmeyecek. Ayrıca faaliyeti devam eden diğer işyerlerinin ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan tutar ve bedellerinin üç ay süreyle ertelenmesine karar verildi.
    Salgın kapsamında çkanunlar ile erteleme yetkisinin belediye meclislerine verildiğini hatırlatan Başkan Mesut Ergin, “Belediye meclisimizin aldığı karar taşınmazlarımkiracılara bir süre nefes aldıracak, bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak. Pandemi yasakları sürecinde hiç olmazsa kirayı nasıl öderim derdine düşmeyecekler” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasağa yolda yakalandılar

    Yasağa yolda yakalandılar

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

    Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

    Sıradaki Haber