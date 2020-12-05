Ayvalık esnafı nefes alacak

Ayvalık Belediyesi Meclisi, pandemi yasakları kapsamında sıkıntılı bir süreçten geçen esnafa can suyu olacak bir karar aldı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle, Belediye’nin mülkiyetinde olup ticaretten men edilmeleri nedeniyle kapatılan işyerlerine kira ve ecrimisil tahakkuk ettirilmeyecek. Ayrıca faaliyeti devam eden diğer işyerlerinin ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan tutar ve bedellerinin üç ay süreyle ertelenmesine karar verildi.

Salgın kapsamında çkanunlar ile erteleme yetkisinin belediye meclislerine verildiğini hatırlatan Başkan Mesut Ergin, “Belediye meclisimizin aldığı karar taşınmazlarımkiracılara bir süre nefes aldıracak, bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak. Pandemi yasakları sürecinde hiç olmazsa kirayı nasıl öderim derdine düşmeyecekler” diye konuştu.