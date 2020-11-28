Ayvalık halkı için zeytinin yeri ayrı

Zeytin ve zeytinyağının Türkiye’de milli kültür ürünü olarak kabul edildiğine değinen Ergin, “Özellikle Kuzey Ege Bölgesi’nde elde edilen zeytinyağları kalitesiyle hem yurt içinde hem yurt dışında farklı bir öneme sahip. Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı oldu. Bu da gösteriyor ki; dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı Ayvalık’ta üretiliyor. İki milyona yakın zeytin ağacımızla, tarihten bugüne yaşam kültürümüze kattıklarıyla, temel geçim kaynağı olması vesilesiyle, Ayvalık’ta zeytin başka bir meseledir, başka bir önem taşımaktadır” diye konuştu.