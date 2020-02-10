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    HaberlerEge Haberleri Ayvalık halkı ihaleye karşı!
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    10.02.2020 - 00:06 |

    Ayvalık halkı ihaleye karşı!

    Ayvalık halkı ihaleye karşı!

    Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırlarında yapılması planlanan günübirlik tesisler için 11 Şubat’ta yapılacak ihale öncesi halktan yoğun tepki geldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in çağrısıyla Bahçealtı Koyu’nda buluşan Ayvalıklılar, ‘İhalenin iptali’ için basın açıklaması yaptı. Başkan Ergin, tabiat parkının yalnızca Ayvalık’ta yaşayanlara ait olmadığını, bu doğa harikasında yaşayan diğer canlılara karşı da sorumlu olduğunu vurguladı. Başkan Ergin, sözlerine şöyle devam etti:

    ‘İşletmelere verilmesin’

    “Yaşadığımız bu toprakların tek sahibi biz değiliz. Burada yaşayan tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymak zorundayız. Tabiat parkı halkımızındır, burada yaşayan canlılarındır, işletmelere verilmesini istemiyoruz. Biz bu güzellikleri koruyarak gelecek nesillere taşımaya kararlıyız.”

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