‘Ayvalık halkının hakkını koruyoruz’

Mülkiyeti Ayvalık Belediyesi’ne ait olan taşınmazı 35 yıl süreyle çekek yeri işletmeciliğinde kullanan Sadan Denizcilik, 2015’te kira süresinin dolmasına karşın direnip işgalci durumuna düşünce Ayvalık Kaymakamlığı tarafından tahliye edildi. Alana, Ayvalık halkına, denizcilik sektörüne ve turizme hizmet verecek modern bir çekek yeri ve marina kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, şöyle konuştu:

“Ayvalık halkına ait olan mallara ve haklara sahip çıktık. Taahhütlere aykırı olarak tersane, marina ya da başkaca bir tesis inşa edilmeden tamamen ilkel koşullarda ve baraka benzeri eğreti yapılarda faaliyet sürdürüldü. Üstelik son beş yıldır bir kuruş dahi ödenmedi. Belediyemizin 1 milyon 100 bin lira civarında kesinleşmiş alacağı bulunuyor.”