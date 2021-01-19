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    HaberlerEge Haberleri Ayvalık halkının sorunlarına hızlı çözüm
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    19.01.2021 - 00:05 |

    Ayvalık halkının sorunlarına hızlı çözüm

    Ayvalık halkının sorunlarına hızlı çözüm

    Ayvalık Belediyesi’nin, “Kapınızdayız yanınızdayız” projesi başladı. Belirlenen sorunları yerinde incelemek üzere kapı kapı ve sokak sokak gezen Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sakarya ve Fethiye mahallelerindeki sıkıntıların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını dile getirdi. Proje kapsamında tüm mahallerin ziyaret edileceğini ifade eden Ergin, “Hangi mahallenin sorunları nedir, hangi sokakta acil çözülmesi gereken sıkıntı nedir, tek tek tespit edilecek. Ekiplerimiz gün içinde vatandaşlarımızın kapısına gidecek, onların sorunlarını ilk ağızdan dinleyecek, ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılması gerekenler acil olarak yaşama geçirilecek” dedi.

    Üç günde 215 ziyaret

    Sakarya ve Fethiye mahallelerinde üç gün içinde 215 haneye gidildiğini sözlerine ekleyen Ergin, “Ayvalıklı hemşehrilerimizin yaşadığı sorunları kaynağından öğreniyor. Önerileri dinleyip çözümleri belirliyoruz. Her iki mahallede, muhtarlar ile belirlenen yol, kaldırım, park ve bahçe bakımı gibi sorunlar çözüme kavuşturulacak” diye konuştu.

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