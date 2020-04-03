Ayvalık, kurula gidiyor!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin’in “Ayvalık’a gelmeyin” çağrısına, telekonferansla görüştüğü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan destek geldi. Başkan Ergin’in 70 bin olan Ayvalık nüfusunun 120 bine çıktığını söylediği Bakan Kurum, “Yazlıkçıların bulundukları kentlerde kalmaları gerekiyor. Ben bu konuyu hem Bilim Kuruluna hem de İçişleri Bakanımıza ileteceğim” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir merkez ile 20 ilçesinin belediye başkanlarıyla telekonferans sistemiyle toplantı gerçekleştirdi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Bakan Kuruma, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla, kronik rahatsızlıkları bulunanların sokağa çıkmalarının kısıtlandığını hatırlatarak,en son Ayvalıkta koronavirüs şüphelisi iki vaka vardı. Bu vakaların ikisi de İstanbul’dan gelen yazlıkçılardandı. Tabi bunlar hemen Balıkesir merkezdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı” diye konuştu. Bakan Kurum, konuyu hem Bilim Kurulu’na hem de İçişleri Bakanı’na ileteceğini kaydetti.