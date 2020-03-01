01.03.2020 - 00:01 |
Ayvalık Limanı’na termal kamera
Ayvalık-Midilli feribot seferlerinin kış aylarında da devam etmesi nedeniyle, dünyayı alarma geçiren koronavirüs’e karşı ilçede önlem alındı. Yunanistan’da görülen virüsün tedirginliğe yol açtığı ilçede, Başkan Mesut Ergün’in girişimleriyle, Ayvalık limanına termal kameralar kuruldu.
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Sahil Sağlık Denetleme Merkez, koronavirüs teşhişi için kurulan termal kameralarla, yolcu gelişlerinde merkezin personeli tarafından denetim yapılacak.
Öte yandan ilçede dün etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı. Dev dalgalar nedeniyle Ayvalık rıhtıma bağlı 5 balıkçı teknesi alabora oldu, bazılarında da maddi hasar oluştu.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.