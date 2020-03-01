BİST105.994-4,01EURO6,880,92USD6,230,52ALTIN317,06-2,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ayvalık Limanı’na termal kamera
    ABONE OL
    01.03.2020 - 00:01 |

    Ayvalık Limanı’na termal kamera

    Ayvalık-Midilli feribot seferlerinin kış aylarında da devam etmesi nedeniyle, dünyayı alarma geçiren koronavirüs’e karşı ilçede önlem alındı. Yunanistan’da görülen virüsün tedirginliğe yol açtığı ilçede, Başkan Mesut Ergün’in girişimleriyle, Ayvalık limanına termal kameralar kuruldu.

    Ayvalık Limanı’na termal kamera

    Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Sahil Sağlık Denetleme Merkez, koronavirüs teşhişi için kurulan termal kameralarla, yolcu gelişlerinde merkezin personeli tarafından denetim yapılacak.

    Öte yandan ilçede dün etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı. Dev dalgalar nedeniyle Ayvalık rıhtıma bağlı 5 balıkçı teknesi alabora oldu, bazılarında da maddi hasar oluştu.

    Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
    daha fazla video için
    29 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında öne çıkan gelişmeler
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    70 bin TL'lik ses sistemini çaldılar! Polis kıskıvrak yakaladı

    70 bin TL'lik ses sistemini çaldılar! Polis kıskıvrak yakaladı

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Sıradaki Haber