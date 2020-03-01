Ayvalık Limanı’na termal kamera

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Sahil Sağlık Denetleme Merkez, koronavirüs teşhişi için kurulan termal kameralarla, yolcu gelişlerinde merkezin personeli tarafından denetim yapılacak.



Öte yandan ilçede dün etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı. Dev dalgalar nedeniyle Ayvalık rıhtıma bağlı 5 balıkçı teknesi alabora oldu, bazılarında da maddi hasar oluştu.