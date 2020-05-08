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    HaberlerEge Haberleri Ayvalık temmuza odaklandı
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    08.05.2020 - 00:05 |

    Ayvalık temmuza odaklandı

    Ayvalık temmuza odaklandı

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ortak yürütülen çalışmaları incelemek üzere Ayvalık’a gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti. Başkan Ergin, “Özellikle üstyapı konusunda kendisinin söylediği gibi yapılacak çok işler var. Başkan Yücel Yılmaz, Ayvalık’a gönül rahatlığıyla doğru işlerin yapılmasını destekliyor. Bugüne kadar da ‘Ayvalık bizim misafir odamızdır’ diyerek ilçemize ayrı bir önem göstermesi takdire şayandır” dedi.

    Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve çalışma arkadaşlarını bilgilendiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Yücel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, bu yıl turizm sezonuna daha farklı bir Ayvalık olarak girmek istiyoruz. Seçimden önce de söylediğimiz bir şeyin hala arkasındayız ve bunun için çalışıyoruz, daha yaşanabilir bir Ayvalık mümkün” dedi. Başkan Yılmaz, “İnşallah Ayvalık’ımıza Temmuz ayı içerisinde yurt genelinden misafirlerimiz gelmeye başladıkları zaman daha dayanıklı, daha bakımlı ve güzel Ayvalık görsünler istiyoruz. Bunun için de beraber çalışıyoruz” diye konuştu.

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