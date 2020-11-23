Ayvalık yeşillenecek

Balıkesir Ayvalık’ta 2 ay önce çıkan yangında hasar gören 52 hektarlık alanın yüzde 80’i, doğal gençleştirme yöntemiyle ağaçlandırılacak. Toplamda 24 bin 579 ağacın yandığı yangının ardından çalışmalara başlayan ekipler, yanan ağaçların kesim ve sahadan uzaklaştırılmasıyla temizliğini tamamladı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar ve vatandaşların da katıldığı törende, bölge doğal ve suni yöntemlerle ağaçlandırmaya başlandı.

Yöntem hakkında bilgi veren Dündar, “Bölgedeki ağaçlardan aldığımız tohumları serperek ve üstünü ağaç dallarıyla örterek doğal yöntemlerle bir ağacın yetiştirilmesi demektir. Burası tamamen doğal bir şekilde kendisini yeniden restore edecektir. Çalışmalarımızı aralık ayının 15’ine kadar bitirmiş olacağız. Sonra çimlenmeleri bekleyeceğiz. Haziran ayında da burayı tamamen fidanlanmış halde göreceğiz” diye konuştu. Vali Şıldak ise, “52 hektarlık alanın tamamı yine ormanla kaplanmak üzere ilk adımları atılmış oldu. Konuyu ben de yakından takip ediyorum” dedi.