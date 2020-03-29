Ayvalık’a gelmeyin!

Ayvalık’ın kış nüfusu olan 70 bin kişiye göre belediye ve sağlık hizmetlerinin bulunduğunu kaydeden Başkan Ergin, yazlıkçılara bu kritik günleri aşmadan Ayvalık’a gelmemeleri çağrısında bulundu. Ergin, “Lütfen, bu bir tatil değildir. Olağanüstü bir durumdur. Virüsten korunabilmek adına bir evde kalma uygulamasıdır. Herkes bulunduğu ve kayıtlı olduğu ikametgahında kalsın. ‘Benim burada evim var’ diyerek geldiğinizde şunu da iyi düşünün; Ayvalık Belediyesi’nin bütçesi belli. Mart ve nisan aylarında personel sayısı belli. Sağlık hizmetleri ve devlet hastanesinin kapasitesi yetersiz. Bizler, şu kritik süreci atlattıktan sonra yine iyi ve sağlıklı günlerde Ayvalık’ta buluşacağız” diye konuştu.