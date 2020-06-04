Ayvalık’ı ranta teslim etmeyeceğiz

Tesisin, yasal düzenleme gereği işletme izni verilmesi ve denetlenmesi bakımından belediyenin yetki alanı dışında kaldığını da belirten Ergin, diğer yasal olmadığını düşündükleri eylem ve işlemler için tesisin çevre ve işletme izninin iptali ayrıca İdare Mahkemesi’ne dava açacaklarını ifade etti.



Ölüm yaşanmadı



Ergin, “Ayvalık sahipsiz değildir, ranta teslim etmeyeceğiz. Ayvalık her zaman pek çok güzel şeyle birlikte anılan, doğal zenginlikleriyle öne çıkan, coğrafyanın ona bahşettiği ayrıcalıklarla yaşanan bir yer oldu” diye konuştu. Pandemi konusuna da değinen Ergin, “Salgın başladığından beri Ayvalık can kaybı yaşamadan günümüze gelebildi. Biz Ayvalık’ın oksijen zengini havasının, solunum yollarını etkileyen bu virüsün insanlar üzerinde etkisini zayıflatan bir etken olabileceğini düşünüyoruz” dedi.