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    HaberlerEge Haberleri Ayvalıklı miniklere fırsat eşitliği
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    20.02.2021 - 07:00 |

    Ayvalıklı miniklere fırsat eşitliği

    Ayvalık Belediyesi, Hamdi Bey Mahallesi’nde yaşayan ve EBA üzerinden derse girmek için olanağı bulunmayan öğrencilerin yaşadığı zorluğu, gönüllü yurttaşların desteğiyle çözüme kavuşturdu.

    Ayvalıklı miniklere fırsat eşitliği

    Hamdi Bey Mahalleevi’nde oluşturulan bilgisayar laboratuvarı ile eğitimde fırsat eşitliği yarattıklarını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Gönüllü yurttaşlarla dayanışma içinde öğrencilere tabletlerini ulaştırdık. Uzaktan eğitimde sıkıntı yaşayan bölgelerde tüm olanakları seferber edip desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
    Birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar yedi öğrencinin yararlandığı laboratuvarda, yüz yüze eğitim başladıktan sonra da çocukların eğitimlerine destek olunmaya devam edilecek.

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