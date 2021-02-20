Ayvalıklı miniklere fırsat eşitliği

Hamdi Bey Mahalleevi’nde oluşturulan bilgisayar laboratuvarı ile eğitimde fırsat eşitliği yarattıklarını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Gönüllü yurttaşlarla dayanışma içinde öğrencilere tabletlerini ulaştırdık. Uzaktan eğitimde sıkıntı yaşayan bölgelerde tüm olanakları seferber edip desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar yedi öğrencinin yararlandığı laboratuvarda, yüz yüze eğitim başladıktan sonra da çocukların eğitimlerine destek olunmaya devam edilecek.