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    HaberlerEge Haberleri Ayvalıklılar, gençlerin eğitimi için bir oldu...
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    28.08.2020 - 00:03 |

    Ayvalıklılar, gençlerin eğitimi için bir oldu...

    Ayvalıklılar, gençlerin eğitimi için bir oldu...

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekonomik sıkıntı içindeki ailelerin kent dışında eğitim gören çocuklarına destek sağlamak amacıyla Ayvalık Eğitime Destek Derneği’nin kurulduğunu söyledi. Başkan Ergin, derneğe üye olmak gibi bir zorunluluğun bulunmadığını belirtti, “Çocuk okutmak isteyenleri, ayda şu kadar para verebilirim diyenleri, katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Kendi evimizde, kendi bahçemizde, kendi evimizin önünde, bu işi başarmak istiyoruz. İnanıyorum ki Ayvalıklı hemşehrilerim bu işe sahip çıkacak. Gençler bilsin ki arkalarında Ayvalık halkı var” dedi.

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