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    HaberlerEge Haberleri Ayvalık’ta 1 milyon liralık dev yatırım
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    08.09.2020 - 00:05 |

    Ayvalık’ta 1 milyon liralık dev yatırım

    Ayvalık Belediyesi, Altınova’da kent merkezini sahile bağlayan Ulus Caddesi’nde 11 bin metrekare kilit parke taşı döşemesi gerçekleştiriyor.

    Ayvalık’ta 1 milyon liralık dev yatırım

    Altınova’nın en işlek caddesi, kilit parke taşlarıyla baştan sona yenileniyor. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını belirten Başkan Mesut Ergin, “Burası bölgenin trafiği en yoğun caddelerinden, dolayısıyla asfalt hızlı bir şekilde yıpranıyor. Ekiplerimiz bu kapsamda, cadde üzerinde yıpranan, bozulan ve kullanımı olanaksız hale gelen asfaltı kazıyarak 11 bin metrekare kilit taşı döşüyor” dedi. Başkan Ergin, asfalt, beton kaplama, parke taşı döşeme, kaldırım ve yol onarımları için toplamda 1 milyon 884 bin 500 liralık yatırıma imza atıldığını söyledi, “Yaz, kış demeden yol bakım ve onarım işlemlerimiz sürecek” diye konuştu.

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