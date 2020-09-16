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    HaberlerEge Haberleri Ayvalık’ta 98. yıl gururu
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    16.09.2020 - 07:00 |

    Ayvalık’ta 98. yıl gururu

    15 Eylül Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

    Ayvalık’ta 98. yıl gururu

    15 Eylül Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Sabah saatlerinde top atışıyla başlayan törende, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Başkan Mesut Ergin, Altınova ve Ayvalık’ın birer gün arayla düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi, o günün zor koşullarında toplumun kısa sürede savaşta yaşanan sıkıntıların üstesinden geldiğini anlattı. Başkan Ergin, “Yöre halkı o zamanın koşullarında çok zor günler, yıllar geçirmesine karşın kısa sürede evine, bağına, tarlasına sarılarak bir savaş ekonomisinden çıkmayı başardı. Bu toprakları sırtında teçhizat taşıyan analarımıza, yıllarca dere tepe demeden topun, merminin altında savaşan Kuva-yi Milliyecilerimize, halkımıza, atalarımıza, dedelerimize borçluyuz” diye konuştu.

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