Ayvalık’ta bayramda rezervasyonlar arttı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Ayvalık’ta, Kurban Bayramı ile doluluk oranları giderek artıyor. Sektör temsilcileri, bayramda yüzde 80-90 doluluk beklediklerini dile getirdi. Ayvalık Turizmciler Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, “Rezervasyonlar pandemi nedeniyle son dakika yapılıyor ve devam ediyor. Ağustos ayında yüzde 60 ila yüzde 80 arasında bir doluluk umuyoruz” dedi. Ayvalık Otelciler Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak ise, “Bayram öncesi son 10 günde başlayan bir hareketlilik var. Bayramla birlikte ağustos ayında yüzde 90 doluluk oranına ulaşacağımız kesin” diye konuştu.

Eylül’de başka güzel

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, “Rakamları daha üst düzeye çıkarmak için çabalarımız sürüyor, işletmeci arkadaşlarımız da bu konuda anlayışlılar. Son zamanlarda Cunda, Ayvalık, Sarımsaklı geneline baktığınız zaman gerek sosyal medyada, gerekse ulusal medyada ciddi yer alıyoruz. ‘Model Ayvalık’ projesiyle kentimizi tanıtmayı sürdürüyoruz. Her ayın kendine göre bir güzelliği var ama vatandaşların eylül ayında da Ayvalık’a gelerek sonbaharın güzelliğini burada yaşamalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.