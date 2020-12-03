BİST1.3250.02EURO9.520.13USD7.860.00ALTIN462.121.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ayvalık’ta engel yok
    ABONE OL
    03.12.2020 - 00:01 |

    Ayvalık’ta engel yok

    Ayvalık Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aksoy Caddesi 5. Sokak’taki Engelsiz Park’ın açılışı pandemi yasakları nedeniyle sembolik olarak gerçekleştirildi.

    Ayvalık’ta engel yok

    Kentte yaşayan engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirip toplumsal yaşamdan eşit şekilde pay almalarını sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Mesut Ergin, “Kozak yolu üzerindeki Akçapınar ve Çakmak köyünde yaşayan engelli vatandaşların çağrısı üzerine kullandıkları yollar taş döşenip pırıl pırıl hale getirildi. Yemek yapamadıkları saptanan vatandaşların 365 gün sıcak yemek ihtiyaçları adrese teslim ediliyor. Sağlık kurumlarına erişim konusunda güçlük çekenlerin pansuman, enjeksiyon, sonda gibi reçeteli hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Yaz aylarında engel ile karşılaşmadan denizin keyfini gönüllerince yaşamaları için Paşa Limanı Plajı’na da düzenek kuruldu” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Henüz 1 aylık... Apartman önüne terk edildi

    Henüz 1 aylık... Apartman önüne terk edildi

    Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

    Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

    Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

    Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

    Koronavirüs aşısı için tarih netleşti! Korona aşısı ne zaman, kimlere uygulanacak?

    Koronavirüs aşısı için tarih netleşti! Korona aşısı ne zaman, kimlere uygulanacak?

    Sıradaki Haber