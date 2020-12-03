Ayvalık’ta engel yok

Kentte yaşayan engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirip toplumsal yaşamdan eşit şekilde pay almalarını sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Mesut Ergin, “Kozak yolu üzerindeki Akçapınar ve Çakmak köyünde yaşayan engelli vatandaşların çağrısı üzerine kullandıkları yollar taş döşenip pırıl pırıl hale getirildi. Yemek yapamadıkları saptanan vatandaşların 365 gün sıcak yemek ihtiyaçları adrese teslim ediliyor. Sağlık kurumlarına erişim konusunda güçlük çekenlerin pansuman, enjeksiyon, sonda gibi reçeteli hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Yaz aylarında engel ile karşılaşmadan denizin keyfini gönüllerince yaşamaları için Paşa Limanı Plajı’na da düzenek kuruldu” dedi.