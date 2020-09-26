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    HaberlerEge Haberleri Ayvalık’ta köy yolları pırıl pırıl
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    26.09.2020 - 02:12 |

    Ayvalık’ta köy yolları pırıl pırıl

    Ayvalık Belediyesi, ilçeye bağlı köylerde gerçekleştirdiği bin metre karelik kilittaşı döşeme çalışmalarında acil ihtiyaç olan bölgelere öncelik veriyor. Kozak yolu üzerindeki Akçapınar ve Çakmak köyünde yaşayan engelli vatandaşların çağrısına yanıt veren ekipler, yolları pırıl pırıl yaptı.

    Ayvalık’ta köy yolları pırıl pırıl

    Topraklı ve taşlı yollar nedeniyle bugüne kadar evlerinden çıkıp yakınlarına gidemediklerinden, alışveriş dahi yapamadıklarından dert yanan Akçapınar köyü’nden Mustafa Sait Atılgan ile Çakmak köyü’nden Fatma Kaçmaz ve Şefik Bulut, yolu kısa sürede tamamlayan ekipler ve Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür etti.

    Başkan Ergin, köy gezilerinde engelli vatandaşları evlerinde ziyaret edip sıkıntılarını ve yolları yerinde görmüştü.

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