Ayvalık’ta köy yolları pırıl pırıl

Topraklı ve taşlı yollar nedeniyle bugüne kadar evlerinden çıkıp yakınlarına gidemediklerinden, alışveriş dahi yapamadıklarından dert yanan Akçapınar köyü’nden Mustafa Sait Atılgan ile Çakmak köyü’nden Fatma Kaçmaz ve Şefik Bulut, yolu kısa sürede tamamlayan ekipler ve Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür etti.

Başkan Ergin, köy gezilerinde engelli vatandaşları evlerinde ziyaret edip sıkıntılarını ve yolları yerinde görmüştü.