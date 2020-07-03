Ayvalık’ta mali disiplin sağlandı

Ayvalık Belediye Meclisi, üç ay aranın ardından toplantı. Encümen ve komisyon seçimlerinin gerçekleştirildiği toplantıda 2019 yılı faaliyet, denetim komisyon raporu ile bütçe kesin hesabı görüşüldü. 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla onaylandı. Pandemi nedeniyle mağdur olan Ayvalık Belediyesi’ne ait işletmelerden geriye dönük kira bedellerinin tahsil edilmemesini içeren madde oybirliğiyle kabul edildi.

Tazminatlar ödendi

Başkan Mesut Ergin, bir yılını değerlendirdi, “Halkın mesajına, telefonuna, şikayetine hemen cevap veren bir belediye olduk. 17 festival, sayısız organizasyon yaptık. Ama en önemlisi, mali disiplini sağladık” dedi.

Belediyenin piyasaya olan borçlarının bir kısmını ödediklerini belirten Ergin, “Belediyenin yüz binlerce liralık icralık dosyasını kapatıp bir ödeme planına bağladık. Aralarında yedi-sekiz yıldır bekleyen 88 emeklimizin kıdem tazminatlarını ödedik. Gelirlerimizi arttırdık ama asıl önemlisi giderlerimizi azalttık” diye konuştu. Ergin, kentin tarihi ve mimari dokusunu kormak amacıyla titiz bir çalışma yürüttüklerini, üretici kooperatiflerine destek verdiklerini ve kaçak yapılara göz yummadıklarını sözlerine ekledi.