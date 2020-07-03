BİST116.9081.38EURO7.69-0.06USD6.850.02ALTIN391.400.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ayvalık’ta mali disiplin sağlandı
    ABONE OL
    03.07.2020 - 00:03 |

    Ayvalık’ta mali disiplin sağlandı

    Ayvalık’ta mali disiplin sağlandı

    Ayvalık Belediye Meclisi, üç ay aranın ardından toplantı. Encümen ve komisyon seçimlerinin gerçekleştirildiği toplantıda 2019 yılı faaliyet, denetim komisyon raporu ile bütçe kesin hesabı görüşüldü. 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla onaylandı. Pandemi nedeniyle mağdur olan Ayvalık Belediyesi’ne ait işletmelerden geriye dönük kira bedellerinin tahsil edilmemesini içeren madde oybirliğiyle kabul edildi.

    Tazminatlar ödendi

    Başkan Mesut Ergin, bir yılını değerlendirdi, “Halkın mesajına, telefonuna, şikayetine hemen cevap veren bir belediye olduk. 17 festival, sayısız organizasyon yaptık. Ama en önemlisi, mali disiplini sağladık” dedi.

    Belediyenin piyasaya olan borçlarının bir kısmını ödediklerini belirten Ergin, “Belediyenin yüz binlerce liralık icralık dosyasını kapatıp bir ödeme planına bağladık. Aralarında yedi-sekiz yıldır bekleyen 88 emeklimizin kıdem tazminatlarını ödedik. Gelirlerimizi arttırdık ama asıl önemlisi giderlerimizi azalttık” diye konuştu. Ergin, kentin tarihi ve mimari dokusunu kormak amacıyla titiz bir çalışma yürüttüklerini, üretici kooperatiflerine destek verdiklerini ve kaçak yapılara göz yummadıklarını sözlerine ekledi.

    Kayseri'de DEAŞ operasyonuKayseri'nin Kocasinan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da 65 eve corona virüs karantinası

    Şanlıurfa'da 65 eve corona virüs karantinası

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    DEAŞ şüphelisi Kayseri'de yakalandı

    DEAŞ şüphelisi Kayseri'de yakalandı

    Sıradaki Haber