Ayvalık’ta temizlik var!

Ayvalık eski Tansaş önündeki duraklardan kalkacak olan araçlar kıyı temizliğine katılacak doğaseverleri Cunda Pateriça Yedikuyular bölgesine taşıyacak. Yaz aylarında insan yoğunluğunun arttığını, ellerindeki olanaklar çerçevesinde temizlik konusunda titiz davrandıklarını belirten Başkan Mesut Ergin, “Özellikle kıyılarımızın, plajlarımızın temiz tutulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ayvalık’ta yaşayan veya tatil yapan yerli yabancı doğaseverleri kampanyamıza davet ediyorum” dedi.