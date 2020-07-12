12.07.2020 - 00:03 |
Ayvalık’ta temizlik var!
Ayvalık Belediyesi, bugün kıyı temizliği etkinliği düzenleyecek.
Ayvalık eski Tansaş önündeki duraklardan kalkacak olan araçlar kıyı temizliğine katılacak doğaseverleri Cunda Pateriça Yedikuyular bölgesine taşıyacak. Yaz aylarında insan yoğunluğunun arttığını, ellerindeki olanaklar çerçevesinde temizlik konusunda titiz davrandıklarını belirten Başkan Mesut Ergin, “Özellikle kıyılarımızın, plajlarımızın temiz tutulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ayvalık’ta yaşayan veya tatil yapan yerli yabancı doğaseverleri kampanyamıza davet ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.