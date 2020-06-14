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    HaberlerEge Haberleri Ayvalık’ta turizm zirvesi
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    14.06.2020 - 00:03 |

    Ayvalık’ta turizm zirvesi

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Turizm Buluşmaları’nın ilkini Ayvalık’ta düzenledi.

    Ayvalık’ta turizm zirvesi

    Yerel yöneticiler ile turizm sektörü temsilcileri bir araya geldi. Pandemi sürecinin turizme etkileri, Balıkesir turizminde büyüme stratejileri, turizmin çeşitlendirilmesi, alternatif turizm kaynakları, sezonun 12 aya yayılması için öneriler konuşuldu. Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, “Biz burada esnafın alışık olduğu kazancın altına düşürmememiz lazım. Devletimize buradaki otellerin farklılıklarını nasıl duyurabiliriz diye birinci elden öğrenmeye geldim. Siyaset düşünmeden körfezimize hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

    Körfez ile ilgili özeleştiri yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da, “Çevre kirliliği had safhada. Arıtma tesisleri noksanlığından inanılmaz deniz ve çevre kirliliği var. Bunda hepimizin sorumluluğu var. Görüntü ve tabela kirliliği korkunç. Buna bir standart getirilebilir” diye konuştu. Balıkesir’in turizmden yeteri kadar gelir elde edememesinin üzücü olduğunu ifade eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, ilçe olarak yaptıkları termal ve seracılık çalışmalarını anlattı. Buluşmada ayrıca, altyapı konusundaki eksiklikler gündeme geldi.
    l KADİR KAYA DHA

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