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    HaberlerEge Haberleri Ayvalık’ta ulaşım rahatlıyor
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    18.04.2020 - 00:04 |

    Ayvalık’ta ulaşım rahatlıyor

    Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir işbirliğinde yapılan çalışmalar sonucunda, ilçenin sekiz farklı noktasına modern dönel kavşaklar ile trafik planlamaları yapılacak. Projede, yaya kaldırımları, aydınlatma, trafik düzenlemesi ve peyzaj uygulamaları da yer alıyor.

    Ayvalık’ta ulaşım rahatlıyor

    Projenin ilk adımı Küçükköy Mahallesi’nde, Küçükköy fırını kavşağı olarak bilinen, Sarımsaklı Bulvarı’nı, Barbaros Caddesi’ne bağlayan yolda atıldı. Ayvalık’ın yaz aylarındaki nüfus artışıyla birlikte Ayvalık, Cunda arasında yaşanan trafik sorununa sezonluk trafik planlamaları uygulanacak. Mevcut trafik uygulamasında, Yunus Emre Caddesi’nde çift yön akan trafik, nüfus artışının çoğaldığı yaz sezonunda Abdi İpekçi Caddesi’nden tek yön gidiş, 15 Eylül Caddesi’nden tek yön geliş olarak planlanıyor. Abdi İpekçi Caddesi ile Gönül Yolu Köprüsü’nü birbirine bağlayan 15 Eylül Caddesi’nin, hâlihazırda zar taşı ile kaplı yolu da kaldırılarak 6 bin 600 metrekare sıcak asfalt uygulaması yapılacak.

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Son yıllarda yaz aylarında yaşadığımız trafik yoğunluğunu, sıkıntısını azaltmak, kentimizin görsel olarak daha güzel hale getirmek için projeler üretmeye çözümler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

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