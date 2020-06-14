14.06.2020 - 00:02 |
Ayyıldız’a veda etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son yayınlanan Valiler Kararnamesi’yle Eskişehir’e atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a veda ziyaretinde bulundu.
İzmir’e yaptığı hizmetler ve görev süresince sergilediği yapıcı yaklaşım nedeniyle Ayyıldız’a teşekkür eden Soyer, “Yeni görevinizde başarılar diliyorum. İzmir’de bıraktığınız olumlu izlerle hatırlanacaksınız” dedi. Ayyıldız da, 2016 yılından bu yana görev yaptığı İzmir’in meslek yaşamında çok özel bir yeri olduğunu dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz