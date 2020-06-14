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    HaberlerEge Haberleri Ayyıldız’a veda etti
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    14.06.2020 - 00:02 |

    Ayyıldız’a veda etti

    Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son yayınlanan Valiler Kararnamesi’yle Eskişehir’e atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a veda ziyaretinde bulundu.

    Ayyıldız’a veda etti

    İzmir’e yaptığı hizmetler ve görev süresince sergilediği yapıcı yaklaşım nedeniyle Ayyıldız’a teşekkür eden Soyer, “Yeni görevinizde başarılar diliyorum. İzmir’de bıraktığınız olumlu izlerle hatırlanacaksınız” dedi. Ayyıldız da, 2016 yılından bu yana görev yaptığı İzmir’in meslek yaşamında çok özel bir yeri olduğunu dile getirdi.

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