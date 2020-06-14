Ayyıldız’a veda etti

İzmir’e yaptığı hizmetler ve görev süresince sergilediği yapıcı yaklaşım nedeniyle Ayyıldız’a teşekkür eden Soyer, “Yeni görevinizde başarılar diliyorum. İzmir’de bıraktığınız olumlu izlerle hatırlanacaksınız” dedi. Ayyıldız da, 2016 yılından bu yana görev yaptığı İzmir’in meslek yaşamında çok özel bir yeri olduğunu dile getirdi.