Az sulama çok verim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kentte baş gösteren kuraklık ve barajlardaki suyun kritik seviyelere inmesi nedeniyle tarıma yönelik önlemleri hızla hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi. Tüketilen suyun yüzde 78’nin tarımda kullanıldığına dikkat çeken Soyer, belirledikleri yol haritasını kentteki ziraat odalarının başkanlarıyla paylaştı.

Ürün deseni çalışması

“Yağmur yağmadığı için değil suyu hoyratça kullandığımız ve doğru ürünler yetiştirmediğimiz için bu noktaya geldik” diyen Soyer, “Şimdi ‘doğru ürün nedir, ne kadar dikilmelidir’ bunlara kafa yormaya başladık. Biraz uzun soluklu bir yolculuk belki ama bizim tarımla ilgili esas önceliğimiz suyu tasarruflu kullanmak olacak. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımın yapacağı çalışmalarda hangi havzada, ne kadar üretime, ne kadar destek vereceğiz bunları netleştirmiş olacağız. Ürün desenini yeniden çalışmaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.