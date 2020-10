Azerbaycan’a destek mesajı

Bildiride Ermenistan silahlı kuvvetlerinin uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan’a yaptığı saldırı kınanarak, “Kardeş kelimesinin en güzel şekliyle vücut bulduğu Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bağ, yaşanan ortak tarihi geçmiş ve paylaşılan coğrafya ve kader birlikteliği sebebiyle Aziz Milletimiz her zaman ve her şartta can Azerbaycan’ın yanındadır ve hiçbir zaman yapılanlara kayıtsız kalınamaz” denildi.