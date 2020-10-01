85,74BİST1.1451.96EURO9.04-0.15USD7.71-0.09ALTIN467.79-1.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Azerbaycan’a destek mesajı
    ABONE OL
    01.10.2020 - 00:04 |

    Azerbaycan’a destek mesajı

    BAŞKAN Yücel Yılmaz öncülüğünde toplanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, ortak imzayla Azerbaycan’a destek bildirisi yayımladı.

    Azerbaycan’a destek mesajı

    Bildiride Ermenistan silahlı kuvvetlerinin uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan’a yaptığı saldırı kınanarak, “Kardeş kelimesinin en güzel şekliyle vücut bulduğu Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bağ, yaşanan ortak tarihi geçmiş ve paylaşılan coğrafya ve kader birlikteliği sebebiyle Aziz Milletimiz her zaman ve her şartta can Azerbaycan’ın yanındadır ve hiçbir zaman yapılanlara kayıtsız kalınamaz” denildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar belirlendi - 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye çıktı mı?

    Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar belirlendi - 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye çıktı mı?

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    RTÜK'ten yayın ihlali cezaları açıklaması: Ayrımcılık iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

    RTÜK'ten yayın ihlali cezaları açıklaması: Ayrımcılık iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

    Sıradaki Haber