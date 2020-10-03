‘Azerbaycan’ın ya-nın-da-yız’

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen Arama Çalıştayı, Genel Başkan yardımcıları Kaan Salıcı, Seyit Torun, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları ve partililerin katılımıyla başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Salıcı, Türkiye olarak Azerbaycan topraklarının işgal altında kalmasına seyirci kalamayacaklarını belirtti, “CHP, açık şekilde Azeri kardeşlerimizin, Azerbaycan’ın yanındadır ama hiç kimse bu konuyu Türkiye’de binlerce yıldır beraber yaşadığımız Ermeni yurttaşlarımıza yönelik bir baskı veya kötülük yapma aracı olarak görmesin” dedi. Seyit Torun da 31 Mart yerel seçimleriyle Türkiye’de değişimin başladığını, yerelden genele CHP’nin iktidara ulaşacağının mesajını verdiklerini söyledi. Selin Sayek Böke ise Yeni Ekonomi Programını eleştirdi, “Bu programın çare olmadığı çok açık” diye konuştu.

‘Beraber kuracağız ‘

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer , “Yerelden gelen değişimle Türkiye’yi değiştirmek mümkün. Belediye başkanı arkadaşlarımıza çok iş düşüyor.Acil müdahale ekibimizle en yoksul mahalleleri dolaşmaya başladık. Gerçekten yoksulluğun boyutu can yakıcı. Hızlı müdahale ettikçe görüyoruz ki umutlar büyüyor. Başka bir Türkiye kurulmaya başlıyor ve hep beraber kuracağız” dedi.