Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşiminde Ermenistan saldırıları kınandı. 30 yıldır süren işgalin bir an evvel sona ermesini dileyen Başkan Osman Zolan, “Yıllar önce şehrimizde bir parkımıza Azerbaycan-Karabağ adını verdik, içerisine de Hocalı Soykırımı ile ilgili bir anıt yaptık. Kardeşliğimizin pekişmesi anlamında, yine aynı ruhla can Azerbaycan’ın yanındayız, beraberiz, duacıyız” dedi.

Dizelerle eleştirdi

Birleşmiş Milletler ve batılı devletlerin Karabağ işgaline göz yumduğunu belirten Zolan, Mehmet Akif Ersoy’un “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” dizeleriyle yaşanan işgale seyirci kalan devletleri eleştirdi.

Başkan Zolan, “Birleşmiş Milletler’de 30 yıldır alınmış birçok karar var ve işgal devam ediyor ama hiç kimsenin sesi çıkmadı maalesef. Sözde güçlü devletler, sözde insan hakkını savunan devletler sessiz kaldı. Bu sessizliğin sonunda can kardeşimiz Azerbaycan kendi hakkını ve toprağını kurtarmak için olağanüstü bir şekilde mücadele ediyor. Allah’ım bu mücadeleyi zaferle sonuçlandırsın inşallah” diye konuştu.