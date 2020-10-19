85,65BİST1.1931.04EURO9.300.10USD7.93-0.04ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Azerbaycan’ın yanındayız
    ABONE OL
    19.10.2020 - 00:02 |

    Azerbaycan’ın yanındayız

    Azerbaycan’ın yanındayız

    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşiminde Ermenistan saldırıları kınandı. 30 yıldır süren işgalin bir an evvel sona ermesini dileyen Başkan Osman Zolan, “Yıllar önce şehrimizde bir parkımıza Azerbaycan-Karabağ adını verdik, içerisine de Hocalı Soykırımı ile ilgili bir anıt yaptık. Kardeşliğimizin pekişmesi anlamında, yine aynı ruhla can Azerbaycan’ın yanındayız, beraberiz, duacıyız” dedi.

    Dizelerle eleştirdi

    Birleşmiş Milletler ve batılı devletlerin Karabağ işgaline göz yumduğunu belirten Zolan, Mehmet Akif Ersoy’un “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” dizeleriyle yaşanan işgale seyirci kalan devletleri eleştirdi.

    Başkan Zolan, “Birleşmiş Milletler’de 30 yıldır alınmış birçok karar var ve işgal devam ediyor ama hiç kimsenin sesi çıkmadı maalesef. Sözde güçlü devletler, sözde insan hakkını savunan devletler sessiz kaldı. Bu sessizliğin sonunda can kardeşimiz Azerbaycan kendi hakkını ve toprağını kurtarmak için olağanüstü bir şekilde mücadele ediyor. Allah’ım bu mücadeleyi zaferle sonuçlandırsın inşallah” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

    2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

    Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

    Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

    Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

    Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

    Yazar Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Yazar Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Sıradaki Haber