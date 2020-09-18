Aziz Nikolaos Kilisesi yıkılmaktan kurtuluyor

AYDIN’ın Söke ilçesindeki, 13’üncü yüzyılda yapılan ve 1821 yılında restore edilen Aziz Nikolaos Kilisesi (Noel Baba) yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, geçmişte cami olarak da kullanılan kiliseyi, kısa sürede restore ederek, kültür turizmine kazandıracaklarını ve bölgeye hak ettiği değeri vereceklerini söyledi. Tuncer, “Güllübahçe Mahallemizin potansiyelini kullanacağız" dedi. l BURHAN CEYHAN DHA